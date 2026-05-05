Seferihisar'ın Bereketli Topraklarında Yetişen Enginar İçin Hasat Sezonu Başladı

(İZMİR) - Seferihisar'da enginar hasadı başladı; Belediye Başkanı İsmail Yetişkin üreticilerle birlikte tarlaya inerek destek mesajı verdi. Kırsal kalkınmanın simgesi haline gelen enginar, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de bölge ekonomisine güç katıyor. Seferihisar'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Düzce Köyü'nde enginar hasadı başladı. Hasada, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı. Tarlaya inen Başkan Yetişkin, üreticilerle birlikte enginar topladı, onların talep ve önerilerini dinledi.

Seferihisar'ın kırsal kalkınma vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olan enginar üretimi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Doğal üretim koşullarıyla dikkati çeken Seferihisar enginarı, her yıl artan üretim kapasitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Hasat sırasında üreticilerle sohbet eden Başkan Yetişkin, yerel yönetim olarak her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını vurguladı. Enginarın sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bölgenin kalkınmasında stratejik bir değer taşıdığını ifade etti.

"Enginar, Seferihisar'ın geleceğine yapılan yatırımdır"

Başkan Yetişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, Seferihisar'ımızın bereketli topraklarında üreticilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Enginar bizim için sadece bir ürün değil, sağlıklı yaşamın, sürdürülebilir tarımın ve kırsalda kalkınmanın en önemli simgelerinden biri. Bu topraklarda yetişen her enginar, üreticimizin emeğini, sabrını ve toprağa olan bağlılığını temsil ediyor. Bizler Seferihisar Belediyesi olarak üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kırsalda kalkınmayı güçlendirmek, üretimi desteklemek ve bu değerli ürünü daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enginar üretimini artırmak, markalaştırmak ve üreticimizin emeğini hak ettiği değere ulaştırmak en önemli hedeflerimizden biridir."

Hasat sırasında Başkan Yetişkin'in tarlaya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler, verilen desteklerin üretimi artırdığını ve motivasyonlarını yükselttiğini ifade etti. Seferihisar'da başlayan enginar hasadının önümüzdeki haftalarda yoğun şekilde devam etmesi beklenirken, üreticiler bereketli bir sezon umut ediyor.