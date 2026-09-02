Seferihisar rüşvet soruşturmasında başkanın şoförü para aldığını itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seferihisar rüşvet soruşturmasında başkanın şoförü para aldığını itiraf etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D., etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, başkanın talimatıyla müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından para topladığını ve bu paraları makamda elden teslim ettiğini söyledi. A.D.

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D'nin ifadesine ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta rüşvete aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan A.D. etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

A.D. ifadesinde, Yetişkin'in talimatları üzerine müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından poşet ve zarflar içerisinde para aldığını, paraları makamda veya makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini söyledi.

Yetişkin'in, mart ayında kendisine verdiği 100 gram külçe altını Seferihisar dışındaki bir kuyumcuda bozdurması talimatı verdiğini ifade eden A.D, kent merkezindeki Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda altını bozdurduğunu, paranın 100 bin lirasını Yetişkin'in talimatıyla S.A'ya verdiğini anlattı.

Yetişkin'in kendisine müteahhit M.A'yı aramasını ve ondan alması gereken bir paranın bulunduğunu söylediğini belirten A.D, daha sonra bu parayı Yetişkin'e verdiğini kaydetti.

A.D. farklı tarihlerde de Yetişkin'in para alışverişine aracılık ettiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 1-1,5 yıl kadar önce emlak komisyonculuğu ve inşaat işleri yapan U.P. beni arayarak 'Başkan sana bir şey söyledi mi, yanıma uğrar mısın?' dedi. U.P. gittiğimde ofiste yalnızdı, üzerindeki kazağı kaldırarak altından deste halinde TL cinsi para çıkarıp bana verdi. Paranın 200 TL'lik 5 deste halinde olduğunu şimdi hatırladım, toplamda 100 bin TL tutarındaki parayı poşet içerisine koyduktan sonra kendisinden teslim aldım. Bu parayı da başkan Yetişkin'e aynı gün elden makamında teslim ettim."

Soruşturma

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P, N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Ardından Seferihisar Belediye Meclisinde yapılan seçimde, CHP'li meclis üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti.

Soruşturmada şoförler A.D. ile M.K. ise 28 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, A.D. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: AA

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar rüşvet soruşturmasında başkanın şoförü para aldığını itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın basın toplantısını acılı annenin feryadı böldü KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın basın toplantısını acılı annenin feryadı böldü
Doğu Akdeniz’de sular ısınıyor Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan’dan yanıt geldi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı

15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:50
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
15:15
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü
15:11
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 16:20:34. #7.13#
SON DAKİKA: Seferihisar rüşvet soruşturmasında başkanın şoförü para aldığını itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement