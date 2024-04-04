Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal öğrencileri 5 dalda derece yaptı

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Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal öğrencileri, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından ilçede düzenlenen yarışmada, 5 dalda derece yaptı.

Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu Müdürü Ümit Atacan, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bu başarısı biraz sınıf öğretmenimize bağlıydı. Sınıf öğretmenimiz, 3. sınıftan itibaren Akıl ve Zeka Oyunları adında bir ders açtı. Akıl ve zeka oyunlarını bu ders yoluyla öğrencilere tanıtarak, sınıf içinde oynamalarını ve dışarıda arkadaşlarıyla oynamalarını teşvik etti." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren 5 öğrencinin İzmir'de düzenlenecek Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında ilçeyi temsil edeceğini belirten İzdal, şunları kaydetti:

"Öğretmenimizin bu tutumu öğrencilerimiz için bir fark yarattı. Bu da öğrencilerimizin başarılı olmasına sebep oldu. Bunun yanında öğrencilerimizin boş zamanlarında telefon ya da tablet ile oynamak yerine bu akıl ve zeka oyunları ile ilgilenerek, hem kişisel gelişimlerini hem de kaliteli zaman geçirmeye daha fazla özen gösterdiler. Öğrencilerimizin ve öğretmenimizin bu başarısından dolayı son derece gururluyuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

İzdal, öğrencilerin İzmir'de de dereceye girmeleri durumunda Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmasına katılacaklarını ve kenti temsil edeceklerini kaydetti.