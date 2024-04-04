Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal öğrencileri, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından ilçede düzenlenen yarışmada, 5 dalda derece yaptı.
Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu Müdürü Ümit Atacan, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bu başarısı biraz sınıf öğretmenimize bağlıydı. Sınıf öğretmenimiz, 3. sınıftan itibaren Akıl ve Zeka Oyunları adında bir ders açtı. Akıl ve zeka oyunlarını bu ders yoluyla öğrencilere tanıtarak, sınıf içinde oynamalarını ve dışarıda arkadaşlarıyla oynamalarını teşvik etti." ifadelerini kullandı.
Dereceye giren 5 öğrencinin İzmir'de düzenlenecek Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında ilçeyi temsil edeceğini belirten İzdal, şunları kaydetti:
"Öğretmenimizin bu tutumu öğrencilerimiz için bir fark yarattı. Bu da öğrencilerimizin başarılı olmasına sebep oldu. Bunun yanında öğrencilerimizin boş zamanlarında telefon ya da tablet ile oynamak yerine bu akıl ve zeka oyunları ile ilgilenerek, hem kişisel gelişimlerini hem de kaliteli zaman geçirmeye daha fazla özen gösterdiler. Öğrencilerimizin ve öğretmenimizin bu başarısından dolayı son derece gururluyuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz."
İzdal, öğrencilerin İzmir'de de dereceye girmeleri durumunda Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmasına katılacaklarını ve kenti temsil edeceklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal öğrencileri 5 dalda derece yaptı - Son Dakika
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Arkas Spor, 5'incilik maçları oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 7'nci sırada tamamlamak için mücadele edecek.
CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi istasyonunda yapılan kaynak çalışması sırasında membranların alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve yalıtım malzemeleri soğutuldu.