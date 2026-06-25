Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Gözaltında - Son Dakika
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Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Gözaltında

Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Gözaltında
25.06.2026 08:37
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Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 24 şüpheli, Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları ile gözaltına alındı.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 3'üncü dalga operasyonunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü dalga operasyonu düzenlendi. 'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen üçüncü dalga operasyonundan belediye başkanları ile birlikte 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Gözaltında - Son Dakika

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