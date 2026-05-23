Şefik Çirkin: İstifa İddiaları Asılsız - Son Dakika
23.05.2026 17:29
İYİ Parti Hatay Milletvekili Çirkin, MHP'ye geçeceği iddialarını yalanladı, dedikodu dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, "I·YI· Partili 9 milletvekilinin istifa edecegˆi ve kendisiyle birlikte 3 milletvekilinin de MHP'ye katılacagˆı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyunda algı olus¸turmayı hedefleyen bu söylemler, siyasi zeminden çok dedikodu mekanizmasının ürünüdür" dedi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, "MHP'ye geçeceği" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çirken, şunları kaydetti:

"Önceki gün bir televizyon programında '9 I·YI· Parti milletvekilinin istifa edecegˆi, ayrıca s¸ahsımla birlikte 3 milletvekilinin de MHP'ye katılacagˆı' yönünde gerçekle bagˆdas¸mayan iddialar dile getirilmis¸tir. Kamuoyunda algı olus¸turmayı hedefleyen bu söylemler, siyasi zeminden çok dedikodu mekanizmasının ürünüdür."

"İYİ PARTİ BENİM SONRADAN DAHİL OLDUĞUM BİR YER DEĞİL"

Son dönemde kamuoyu aras¸tırmalarında partimizin yükselis¸ göstermesi, vatandas¸ın I·YI· Parti'ye yönelimi ve Genel Bas¸kanımız Sayın Müsavat Dervis¸ogˆlu'nun ortaya koydugˆu net siyasi irade bazı çevrelerde ciddi rahatsızlık yaratmaya bas¸lamıs¸tır. Özellikle Türkiye'nin gelecegˆini ilgilendiren açılım tartıs¸maları kars¸ısında I·YI· Parti'nin sergiledigˆi açık ve tavizsiz durus¸ hedef haline getirilmesine neden olmaktadır. Ben, bu siyasi hareketin kurulus¸ sürecinde emek vermis¸, mücadele etmis¸ bir isim olarak burada geçici bir konumda bulunmuyorum, misafir degˆilim. I·YI· Parti benim için sonradan dahil olunan bir yapı degˆil; kurulus¸undan itibaren içinde bulundugˆum ve inandıgˆım bir mücadeledir.

Siyasi hesaplarını yalan haberler ve algı operasyonları üzerine kuranlar, milletin ferasetini hafife almaktadır ve bundan medet umanların ise sonunda kars¸ılas¸acagˆı s¸ey hayal kırıklıgˆı olacaktır. Bizler, kis¸isel hesapların degˆil, milletin gelecegˆinin yanında durmaya devam edecegˆiz. I·YI· Parti, milletin vicdanında büyümeyi sürdürecek; bizler de bu mücadeleyi aynı inanç ve kararlılıkla yol arkadas¸larımızla birlikte sürdürecegˆiz."

Kaynak: ANKA

