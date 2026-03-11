Şehidin 10 sene önceki son isteği Amasya çöreği, bu yıl da silah arkadaşlarına gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehidin 10 sene önceki son isteği Amasya çöreği, bu yıl da silah arkadaşlarına gönderildi

11.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'de 7 Nisan 2016'da şehit düşen Amasyalı bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın (43) 10 yıl önceki son isteği olan Amasya çöreği, bu yılda unutulmayarak bölgede görev yaptığı silah arkadaşlarına gönderildi.

MARDİN'de 7 Nisan 2016'da şehit düşen Amasyalı bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın (43) 10 yıl önceki son isteği olan Amasya çöreği, bu yılda unutulmayarak bölgede görev yaptığı silah arkadaşlarına gönderildi.

Mardin'de 7 Nisan 2016'da görevi sırasında şehit düşen bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın son isteği, aradan geçen 10 yıla rağmen unutulmadı. Amasyalı şehidin vasiyeti, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerine getirildi. Şehit Erkan Başpehlivan'ın, görevi sırasında ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde memleketi Amasya'nın meşhur çöreğinden istediği öğrenildi. Ancak şehit düşen Başpehlivan'a bu isteği ulaştırılamadı. Şehadetinin ardından ailesi, bu durumu öğrenince her yıl düzenli olarak şehidin son isteğini yerine getirerek Amasya çöreğini bölgede görev yapan silah arkadaşlarına göndermeye başladı.

Şehidin ablası Belgin Ekmekçioğlu, kardeşinin hatırasını yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlattığı çörekleri, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere gönderdi.

Ekmekçioğlu, "Kardeşimin son isteğini her yıl yerine getirmek, onun hatırasını yaşatmak bizim için çok önemli. Onun silah arkadaşları hala orada görev yapıyor. Bu küçük jestle bile olsa kardeşimin isminin yaşamasını ve onların da şehidimizi hatırlamasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehidin 10 sene önceki son isteği Amasya çöreği, bu yıl da silah arkadaşlarına gönderildi - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:54:55. #7.13#
SON DAKİKA: Şehidin 10 sene önceki son isteği Amasya çöreği, bu yıl da silah arkadaşlarına gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.