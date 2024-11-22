Şehir Hatları'ndan sefer iptalleri

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Şehir Hatları, kentteki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada- Sedef Adası ve Ortaköy-Beşiktaş- Eminönü Hattı seferleri yapılamayacak.