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Şehir hayatından sıkıldı, doğa ile iç içe yaşamaya başladı

ÇANKIRI - İstanbul'da şehir hayatından sıkılan Veysel Elmas, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Çankırı'da doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Doğanın kendisine huzur verdiğini belirten Elmas, "Burası benim tüm negatif enerjimi attı" dedi.

İstanbul'da yaşayan 69 yaşındaki Veysel Elmas, şehir hayatından sıkılarak çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Memleketi Çankırı'nın Korgun ilçesinde doğada bulunan müstakil bir ev satın alan Elmas, bahçede çeşitli ürünler ekip evcil hayvan besliyor. Doğada olmanın kendisine huzur verdiğini belirten Elmas, İstanbul'da yaşarken sürekli stres yaşadığını kaydetti.

"İstanbul'da otursaydım bu imkanlara sahip olamayacaktım"

Korona virüs döneminde şehir hayatından uzaklaşmak istediğini ifade eden Elmas, "İstanbul'da yıllarca yaşadıktan sonra pandemi döneminde şehir hayatından çok sıkıldığımı anladım. Çocukluğumdan bu yana memleketim Çankırı'da doğa ile baş başa yaşamak hayalimdi. İstanbul'da kulüp çalışmalarım vardı, kulübü bir öğrencime devredip Çankırı'ya gelmeye karar verdim. Bu müstakil evi bir vatandaş satılığa çıkartmıştı. Bu evi aldık ve yerleştik. Eşim ile birlikteyiz, bazen çocuklarım ve torunlarım geliyor, burada mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Yaz aylarında bahçemizi ekip yetiştirdiğimiz doğal ürünleri eş, dost ve komşularla paylaşıyoruz. Bazen de İstanbul'a koli koli ürün gönderiyoruz. Biz Anadolu insanları olduğumuz için inancımız gereği tüm canlılara saygılıyız. Bir tane yavru köpek sahiplendim. 17 günlüktü, bana geldiğinde 5 aylık oldu" dedi.

"Yoğun trafikten sıkıntı çekiyorduk, yapmak istediklerimizi yapamıyorduk"

İstanbul'da yaşarken en çok trafik probleminde şikayetçi olduğunu kaydeden Elmas, "İstanbul'da otursaydım bu imkanlara sahip olamayacaktım. Doğa ile baş başa yaşarken de insanlara, canlılara ve doğaya zarar vermeden hayatımızı sürdürmemiz gerek. Burası benim tüm negatif enerjimi attı. İstanbul'da stres içerisindeydik. Bir yerden bir yere giderken yoğun trafikten sıkıntı çekiyorduk, yapmak istediklerimizi yapamıyorduk" diye konuştu.