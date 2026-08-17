Şehit Aileleri ve Gazilerden 'Hakkımızı Söke Söke Alacağız' Çıkışı - Son Dakika
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Şehit Aileleri ve Gazilerden 'Hakkımızı Söke Söke Alacağız' Çıkışı

Şehit Aileleri ve Gazilerden \'Hakkımızı Söke Söke Alacağız\' Çıkışı
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Güvenpark'ta 35 gündür eylem yapan er şehit aileleri ve gazilere destek veren Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Meclis açılır açılmaz bastonuyla gidip kapıda oturacağını belirterek, 'Hakkımızı söke söke alacağız' dedi. Akbaba, hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı eleştirerek, şehit ve gazilerin sahipsiz bırakıldığını söyledi.

(ANKARA) - Güvenpark'ta eylem yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret eden Şehit Anaları Derneği Başkanı Başkanı Pakize Akbaba, Meclis açılır açılmaz, bastonuyla giderek kapısında oturacağını belirterek, "Sanmasınlar ki bu gaziler çaresizdir. Biz dilencilik yapmıyoruz. Hakkımızı alacağız söke söke" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve gazilerin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'taki oturma eylemi 35'nci gününde devam ediyor. Şehit yakınları ve gazileri, Şehit Anaları Derneği Başkanı Başkanı Pakize Akbaba ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Pakize Akbaba'nın, ayağından rahatsız olmasına rağmen İstanbul'dan kendilerini ziyarete geldiğini belirterek, "Hak arayışımız 35 gündür devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezilliğin örneği olmamasına rağmen 35 gündür bu vatan evlatlarını, bu kahramanları bir tane devlet yetkilisi, hükümet yetkilisi gelip ziyaret etmedi. Burada sahipsiz bırakıldık. Halbuki bu vatanın bölünmez bütünlüğü için bu bayrağın altında ilelebet yaşayabilmek için biz canımızdan, kanımızdan, uzuvlarımızdan olduk. Ama maalesef ki şu an insan yerine konulup da bir muhatap bulamıyoruz" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen süreci eleştiren Çerçioğlu, "Maalesef şu gelinen noktada teröristin bile ayağına giden hükümet, Meclis'e 500 metre olmasına rağmen şurada yanımıza gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Pakize Akbaba da özellikle gazilere destek için geldiğini belirterek, en büyük teselliyi gazilerden aldıklarını söyledi. Akbaba, "Çünkü çoğunun yanında arkadaşı şehit oldu. Belki de son damla suyunu verdiler. Bunun farkındayız. Onlar şehit kokan kahramanlar. Bugün onları unutanları Cenabı Allah da unutusun diyoruz" dedi.

"HİÇ BAŞINIZI YASTIĞA KOYUNCA DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?"

Gaziler Güvenpark'ta haklarını ararken, şehitlerin katillerinin affedileceğini söyleyen Akbaba, şöyle devam etti:

"Nerede görülmüş? Ben sizin huzurunuzda soruyorum. Şimdi diyorlar ki 'Pakize anne sen çok konuşuyorsun, ağır konuşuyorsun'. Nasıl konuşmayayım? Peki siz kimin Cumhurbaşkanısınız? Kimin 600 milletvekilisiniz? Kim seçti gönderdi sizi? Kimin vergilerinden maaş alıyorsunuz? O koltuklarda oturmuşsunuz, hakkımız haram olsun. Hakkınızı helal etmeyin. Bu Türkiye sahipsiz değil. Herkes haddini bilecek. Gidip, PKK terör örgütünün resimlerini okşayıp lider diyorsunuz ya, utanın. Silahsız teslim oldunuz."

Pakize Akbaba, şehit yakınları ve gazilerin haklarının verilmesini isteyerek, "Hiç başınızı yastığa koyunca düşünmüyor musunuz bu gazilerin eli kolu gözü yok. Çocuklarından ayrı haklarını arıyorlar, bir gidip bunların bir derdini dinleyelim demiyorsunuz. Hiç olmasa bu dünyadan utanın, ettiğiniz yeminden utanın" ifadelerini kullandı.

"GELİP BANA HESAP VERECEKSİNİZ"

Şehit yakınları ve gazilerin hakkını aramaya devam edeceğini dile getiren Akbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve milletvekillerini eleştirdi. Akbaba, şunları söyledi:

"Anayım, Nene Hatun'um, Atatürk'ün askeriyim ben. Meclis açılır açılmaz, gideceğim bastonla Meclis'in kapısında oturacağım. Gelip bana hesap vereceksiniz. Mecbursunuz buna. Benim çocuğum şehit oldu. İki metre kutsal toprakta yatıyor. Şehit olunca acaba diyorum 'kahvaltı yapmış mıydın oğul, mesleğine doymadın oğul', ağıt yakıyorum. Ama sizin vicdanınız sızlamıyor.

Niye bu gaziler bu parkta yalnız yaşıyorlar? Niye hiç kimse gelmiyor? Neden korkuyorsunuz? Korkakların vatanı olmaz. Bizi hiç kimse yıldıramayacak. Bir avuç kalana kadar bu vatan için mücadele vereceğiz. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur, kurtarıcısıdır. Atatürk'e ve kahraman analara layık olacağım. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Sanmasınlar ki bu gaziler çaresizdir. Biz dilencilik yapmıyoruz. Hakkımızı alacağız söke söke."

Kaynak: ANKA

Güvenpark, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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