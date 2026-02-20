Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

20.02.2026 22:14
Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya geldi.

Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi tarafından bir davet salonunda düzenlenen programa Vali Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri, gaziler, engelliler ve ilçede yaşayan Filistinli aileler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk tarafından dua edildi.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Bu sofralar etrafında gönüllerimizi paylaşıyor, kalplerimizi birbirine yaklaştırıyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz bu buluşmalarla daha da güçleniyor." dedi.

Şehit ailelerine ve gazilere hizmet etmenin devletin en öncelikli görevlerinden olduğunu vurgulayan Şahin, kamu kurumlarının bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaymakam Bakır da her yıl düzenlenen iftar programında misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ramazan ayının huzur ve sağlık içinde geçirilmesi temennisinde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş ise şehit ailelerinin her zaman önemli bir yerinin olduğunu dile getirerek, "Bu sofralar birliğimizin ve beraberliğimizin en güçlü simgeleridir." ifadelerini kullandı.

Programın ardından Vali Şahin ve protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve engellilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

