Şehit Albay Sayit Gökgöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Albay Sayit Gökgöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için cenaze töreni düzenlendi.

Albay Sayit Gökgöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine, şehit Gökgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Gökgöz'ün naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.

Şehit Albay Gökgöz'ün cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA
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