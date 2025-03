Şehit annesi: "Evladım bayramda dünyaya gelmişti, onsuz bayramı ne yapayım"

Adana'da şehit anneleri evlatlarıyla bayramlaştı

29 yıl önce şehit düşen oğlunun kabrini ziyaret eden anne Tenzile Erbaş, "Evladım Kurban Bayramı'nda dünyaya geldi ve adını Bayram koymuştuk, onsuz bayramı ne yapayım" diyerek hüzünlendi.

ADANA - Adana'da Ramazan Bayramı'nda şehit aileleri evlatlarının mezarı başına gitti. Oğlu 29 yıl önce şehit düşen anne Tenzile Erbaş, "Evladım Kurban Bayramı'nda dünyaya geldi ve adını Bayram koymuştuk. Onsuz bayramı ne yapayım" diyerek hüzünlendi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı nedeniyle bir çok kişi, mezarlık ve şehitliklere giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlığı'na sabah saatlerinde gelenler, yakınlarının mezarında dua okuyup, kabirlerine çiçek bıraktı. Şehit aileleri de mezarlıktaki şehitliğe gelerek kaybettiği çocuklarını dualarla andı. Şehit mezarlarında dualar okuyan aileler, gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada bazı şehit mezarlarına şeker bırakıldığı da görüldü.

"Gururu da acısı da çok büyük"

Diyarbakır'da, bölücü terör örgütü tarafından 1997 yılında 32 yaşındayken şehit edilen uzman çavuş Zeki Dağ'ın annesi Fatma Dağ, evladının şehit olmasından dolayı gururlu olduğunu anlattı. Anne Dağ, "Evladım şehit olalı 27 sene oldu ama acısı hiç dinmedi. Her Cuma günü her bayram günü buradayım. Vatan sağ olsun. Evladım devletine, milletine bağlı bir çocuktu. Bu hayatta insan alışıyor. Evladımın şehitliğiyle içli dışlı olduk, her sabah onun fotoğrafına 'Günaydın' diyorum. Gururu da acısı da çok büyük" ifadelerini kullandı.

"Şehit olmayı arzu ediyordu"

Evladının şehit olmayı hep istediğini anlatan Dağ, "Evladım her zaman şehit olmayı istiyordu. 'Şehit olmak en büyük mertebe' diyordu. 'Acına nasıl dayanırım' diyordum o da bana hep 'Kardeşlerim var. Bir şey olmaz' diyordu" dedi.

"Onsuz bayramı ne yapayım"

Oğlu Astsubay Üstçavuş Bayram Erbaş'ı 29 yıl önce 21 yaşında şehit veren anne Tenzile Erbaş ise "Evladım 1976 yılında Kurban Bayramı'nda dünyaya geldi. Adını o yüzden Bayram koymuştuk. Evlat unutulmaz, onsuz bayramı ne yapayım. Şehit olacağını hissederdi. 4 aylık evliydi, eşine hep söylermiş şehit olacağını. Allah'ım bütün şehitlerimizi nur içerisinde yatırsın" diye konuştu.