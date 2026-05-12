Şehit askerin cenazesi, ailesinin isteği üzerine 14 yıl sonra İstanbul'a nakledildi
Şehit askerin cenazesi, ailesinin isteği üzerine 14 yıl sonra İstanbul'a nakledildi

12.05.2026 18:09
ŞIRNAK'ta 2012 yılında terör saldırısında şehit olan Piyade Er Uğur Sağdıç'ın cenazesi, ailesinin talebi üzerine Tokat'ın Turhal ilçesinden İstanbul'a nakledildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Uğur Sağdıç, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da ikamet eden şehit ailesi, evlatlarının kabrini daha sık ziyaret edebilmek amacıyla cenazenin nakli için Tokat Valiliği'ne dilekçe verdi. Başvurunun onaylanmasının ardından nakil süreci başlatıldı.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Turhal ilçesindeki Yavşan Mezarlığı'nda bulunan şehidin kabri, yetkililer huzurunda açıldı. Dualar eşliğinde kabirden çıkarılan şehit Sağdıç'ın cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabuta konuldu, askerlerin omuzlarında taşınarak Turhal Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına yerleştirildi. İstanbul'a gönderilen Şehit Piyade Er Sağdıç'ın, cenazesi, Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Terör, Son Dakika

