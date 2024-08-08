Şehit Astsubay Ferhat Gedik Anısına Konvoy Düzenlendi

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Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına, Trabzon'dan Hatay'a, motosikletlilerin de bulunduğu konvoy düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehitliği'nde, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi ile Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneğince düzenlenen "Motor Sürüşü ve Şehitlerimizle Buluşuyoruz" adlı etkinlikte, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Ferhat Gedik, Eren Bülbül ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Genç, "Şehitlerimiz bizimle beraber yaşıyorlar. Bu topraklar o kadar mübarek, o kadar kutsal ki yine onların sayesinde biz ayaktayız. Öyle inandık. Nice şehitler verdik bu toprakların ilelebet bağımsız, Türk yurdu olarak kalması için." dedi.

Genç, şehitleri minnetle anarak, "Öyle bir kahraman milletiz ki yarın yine bu toprakların hukukunu, namusunu korumak adına buradaki herkes, bütün hemşehrilerimiz, milletimiz, evlatlarımız gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazırdır." diye konuştu.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale de Trabzon'dan başlayacak programın İskenderun'da sona ereceğini belirterek, vatan ve millet için canını feda eden şehitlere ve gazilere saygılarını sundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da çok anlamlı ve önemli bir program için bir araya geldiklerinin altını çizerek, "Ferhat Gedik rahmetli komutanımız, şehidimiz çok kıymetli işler yaptı. Nice şehitlerimiz var ve her birinin mücadelesi bizim için çok kutsal." ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan'ın da konuşma yaptığı programın ardından şehitler için dua edildi.

Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyesi 6 motosikletli ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerinin yer aldığı araçlardan oluşan konvoy, ilk durukları olan Malatya Şehitliği'ne doğru yola çıktı.

Ekip, Kahramanmaraş Şeyh Adil Şehitliği'ni, ardından Ferhat Gedik'in kabrinin de bulunduğu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Bekbele Şehitliği'ni ziyaret ederek, 900 kilometrelik güzergahı tamamlayacak.