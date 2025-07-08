Şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura (37), memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Mangura için Akhisar Yeni Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura ve 6 yaşındaki kızı Deniz Ece, şehidin naaşına sarılarak büyük üzüntü yaşadı.

Pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis memuru babası Vasfi Mangura da cenazeye sedyeyle katıldı.

Törende şehidin kızı Deniz Ece'ye babasının beresi giydirildi. Ağabeyi Nihat Mangura ise naaşın başında nöbet tutan askerlerin yüzünü sildi.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, dualar ve tekbirler eşliğinde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe götürüldü.

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Şenol Sunat, Selma Aliye Kavaf, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç ile askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.