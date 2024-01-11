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Şehit Astsubayın Vasiyeti Gerçekleştirildi: Lösemili Çocuklara Hediye Verildi - Son Dakika
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Şehit Astsubayın Vasiyeti Gerçekleştirildi: Lösemili Çocuklara Hediye Verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti üzerine bir grup asker, Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili kız çocuklarına ziyarette bulunarak hediyeler verdi. Hastane yetkilileri, askerlere teşekkür ederek vasiyetin gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Şehit Astsubayın Vasiyeti Gerçekleştirildi: Lösemili Çocuklara Hediye Verildi
11.01.2024 - 12:42,
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti Trabzon'da bir grup asker tarafından yerine getirildi.

Silah arkadaşları, 1 Ekim 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." sözlerini içeren görüntüsü üzerine harekete geçti.

Bir grup asker, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'nde yatan kız çocuklarını ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi.

KTÜ Farabi Hastanesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine binaen kahraman silah arkadaşları Hematoloji Onkoloji Servisi'nde yatan kız çocuğu hastalarımıza hediye takdiminde bulundular. Kendilerine bu vasiyetin gerçekleştirilmesi vesilesiyle hasta çocuklarımızı sevindirdikleri için sonsuz şükranda bulunuyoruz. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA
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