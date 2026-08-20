Şehit babasından 80 asker için anıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit babasından 80 asker için anıt

Şehit babasından 80 asker için anıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, oğlu ve 80 şehidin isminin yer aldığı anıtı Elazığ'da açtı. Törende Vali Hatipoğlu, şehit emanetine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan'ın oğlunun Elazığ'daki kabri başında yaptığı ve aynı bölgede şehit düşen askerlerin isimlerinin de yer aldığı "şehitler anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kentte inşaat sektöründe çalışan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki oğlunun ve operasyonun gerçekleştirildiği bölgede şehit olan askerlerin anısını yaşatmak için anıt yaptı.

Alan'ın, Palu ilçesinin Karasalkım köyündeki aile mezarlığında bulunan oğlunun kabri başında yaptığı, 80 şehidin ismi ile oğlunun fotoğrafının bulunduğu metal levhalardan oluşan anıtın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, şehitler için mevlit okundu, İl Müftüsü Yusuf Bingöl dua etti.

Törene katılan Vali Numan Hatipoğlu, şehit babası Hasan Alan'ın yalnızca oğlunun değil, aynı bölgede şehit olan diğer askerlerin de isimlerini yaşatmak amacıyla anıt yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, "Burada aziz şehitlerimizin isimleri var. İzmir'den, Trakya'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Mardin'den, Diyarbakır'dan ve diğer yerlerden şehitlerimizin ismi var burada. Şehidimizin babası Hasan Alan'a teşekkür ediyoruz. Hasan Alan ve ailesi bizlere şehit emanetinin ne kadar ulvi olduğunu her defasında tekrar tekrar hatırlatıyor. Allah ondan ve ailesinden razı olsun. Kendilerine sabır diliyorum." dedi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Hatipoğlu, ülkenin bu zor coğrafyada bir barış adası olduğunu dile getirdi.

Hatipoğlu, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz sayesinde bugün bu topraklarda, ülkemizin her yerinde huzur içerisinde dolaşıyoruz. Bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamanın bir bedeli var. Bu barış adasını, huzur adasını, mazlumların sığınağı olan bu limanı korumak en önemli görevimiz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinen Hatipoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendisi için değil, uzak ve yakın bölgesinde bulunan mazlumlar için de barış, huzur, esenlik içerisinde güçlü olmak durumundadır. Bunu sağlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Selahattin Hatipoğlu, Trakya Bölgesi, Diyarbakır, İç Anadolu, Karadeniz, Güvenlik, Türkiye, Elazığ, Güncel, Mardin, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit babasından 80 asker için anıt - Son Dakika

Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

18:50
PFDK’den Mahmut Uslu’ya ağır ceza
PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
17:32
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
17:13
Polis memurunun sır dolu ölümü 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
17:10
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 18:55:31. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit babasından 80 asker için anıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.