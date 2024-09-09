Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden şehit Burak Büyükçaylı, Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile ve vatandaşlar, Burak'ın anısını yaşatmak amacıyla cenazeye katıldılar. Törene katılanlar, Büyükçaylı'nın kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını anlatarak, onun için duydukları derin üzüntüyü dile getirdiler.
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10.09.2024 01:38:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Burak Büyükçaylı Isparta'da Uğurlandı - Son Dakika