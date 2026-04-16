Şehit Cantürk anıldı, Prof. Yıldız\'ın eseri konuşuldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk anıldı.

Şehidin isminin verildiği ortaokulun konferans salonunda düzenlenen programda, Cantürk'ün yaşam hikayesi anlatıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Diyarbakır'da şehit olan Cantürk'ü şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anan Yakınoğlu, şehidin ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kılınç, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, şehidin yakınları ve öğretmenler katıldı.

Prof. Dr. Erol Murat Yıldız eserini değerlendirdi

77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda sergileme ödülüne layık görülen Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Murat Yıldız, eseriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Yıldız, yaptığı açıklamada, eserini Giresun sahilinde gözlemlediği "atıl teknelerden" ilham alarak işlediğini anlattı.

Yıllarca insanlara geçim kaynağı olan teknelerin çürümeye terk edilmesinin kendisini derinden etkilediğini ifade eden Yıldız, "Eserimde bu tekneleri üst üste yığarak ve balıkları gökyüzüne yerleştirerek bir metafor kurguladım. Mesajım netti, hiçbir şey ait olduğu yerde değil. Yer değiştirme, aidiyet sorununu doğurur." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:28:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.