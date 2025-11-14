Şehit Emrah Kuran, Muğla'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

(MUĞLA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Emrah Kuran, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Saygı duruşu ile başlayan törende, Emrah Kuran'ın özgeçmişi okundu, ardından şehidin naaşı, cenaze namazı için Ekinanbarı Köyü'ne götürüldü.

Cuma namazının ardından Ekinanbarı Köy Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, milletvekilleri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri temsilciler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın naaşı, Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.