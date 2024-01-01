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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı - Son Dakika
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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Trabzon'da PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü sosyal medyada kutlandı. Binlerce takipçi, Eren Bülbül'ün fotoğraflarını paylaşarak onu unutmadıklarını belirtti.

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı
01.01.2024 - 14:40,
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TRABZON'da, yaklaşık 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı. Sosyal medyada kullanıcıları, paylaşımlarda bulunarak, Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Takipçiler, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.

Kaynak: DHA
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Eren Bülbül, PKK, Terör, Güncel, Son Dakika

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