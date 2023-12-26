 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi

Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (25), memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

26.12.2023 - 14:51,
Abone Ol

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (25), memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi, dün akşam memleketi Sinop'a getirildi. Şehidin cenazesi, Sinop Havalimanı'nda karşılandıktan sonra Boyabat Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Şehit Erenoğlu için bugün Boyabat Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1 YIL ÖNCE GAZİ OLMUŞTU

Baba Tuncay, anne Sabriye ve eşi Zeynep Erenoğlu törende güçlükle ayakta durabildi. Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ve tedavisi sonrası yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Şehit Erenoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Piyade, Sinop, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:08:44. #1.12#
SON DAKİKA: PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement