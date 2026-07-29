Şehit erlerin aileleri ve gazilerin Güvenpark\'taki oturma eylemi 17\'nci gününde devam ediyor

(ANKARA) - Er gazi ve er şehit ailelerinin Güvenpark'ta sürdürdüğü eylem 17'inci gününde devam ediyor. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, beklenen yasa tasarısına ilişkin, "Biz bu yasa tasarısında muhatap alınmadık. Milli Savunma Komisyonu, kendisine yakın sivil toplum örgütleri, vakıflar, derneklerle birlikte kendi kafalarına göre bir tasarı hazırladılar, alanın sesini dinlemediler. Eğer söylediğimiz şeyler çıkmazsa, adalet bize uygulanmazsa kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınlarının ve gazilerin, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'ta başlattığı oturma eylemi 17'incü gününde devam ediyor.

17 gün boyunca birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti tarafından ziyaret edilen er gazi ve şehit ailelerini bugün LÖSEV, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve birçok sivil toplum kuruluşu yalnız bırakmadı. Gaziler, her geçen gün artan kalabalıktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, haklarını alana kadar alandan ayrılmayacaklarını belirtti.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, 17 günlük eylem sürecini değerlendirerek, beklenen yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Bugünlerde Meclis'te bir yasa tasarısı konuşuluyor. Bizi tatmin edecek, yani eşit hakları almadığımız müddetçe biz buradan kalkmayacağız. Buraya eşit haklarımızı almak için geldik. Bizi Milli Savunma Komisyonu ya da hükümet şu şekilde düşünüyor: Biraz paralarını yükseltiriz, biraz daha fazla para veririz, sus payı olarak bunları veririz ve bu alandan kaldırırız. Hayır, biz buraya para için gelmedik. Eşit özlük haklarımız için geldik. Eşitlik için geldik. 20 yaşında fidan gibi delikanlılar, kahraman silah arkadaşlarım; bu ülkenin bağımsızlığı, Türk bayrağının ilelebet dalgalanması için 86 milyonun onurunu, namusunu, şerefini korumak için askere gidip şehit olmuştur. Çeşitli uzuvlarını vermişlerdir. Biz bu yasa tasarısında muhatap alınmadık. Milli Savunma Komisyonu, kendisine yakın sivil toplum örgütleri, vakıflar, derneklerle birlikte kendi kafalarına göre bir tasarı hazırladılar. Alanın sesini dinlemediler. Bize sormadan hazırlanan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Biz burada adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Olmayan hiçbir şeyde talebimiz yok. Biz bu eylemimizi devam ettireceğiz.

"HALKIMIZDAN DESTEK İSTİYORUZ"

Halkımız burada sağ olsun, yalnız bırakmadılar. 'Bayrağını al, gel; gazine sahip çık' diye geldiler. LÖSEV'den geldiler, çeşitli sivil toplum örgütlerinden geldiler. Siyasi partilerin yöneticileri burada, üyeleri burada. Biz alandan kalkmayacağız. Sizi de arkamızda bekliyoruz. Lütfen destek olun. Biz adalet için buradayız. Şehidi, gazisi sokağa çıkıp da hak aramak zorunda kalıyorsa, başka hiçbir şey düzelmeyecek demektir bu ülkede. Bugün teröristin ayağına giden devlet, burada şehidinin, gazisinin yanına gelmemektedir. Biz buradayız. Bizimle gelsinler, görüşsünler. Biz kararlı tavrımızı sürdürüyoruz. Halkımızdan da destek istiyoruz. İnşallah bundan sonra bu çağrımıza uyarlar, daha fazla katılım sağlanır. Şehidine, gazisine adil davranmayan bir devlet, başka hiçbir vatandaşına adil davranamaz."

"EĞER SÖYLEDİĞİMİZ ŞEYLER ÇIKMAZSA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yasa tasarısının komisyona sevk edildiğini ama kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini söyleyen Çerçioğlu, "Duyumlar var, daha önceden seyyanen yapılacak zammı biraz daha yükseltmişler. Hala daha bizi para için burada olduğumuzu düşünüyorlar. Bizim parayla pulla işimiz yok. Biz adil bir paylaşım, adalet istiyoruz. Eğer söylediğimiz şeyler çıkmazsa, adil davranılmazsa, adalet bize uygulanmazsa kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Çerçioğlu, alanda toplanan katılımcılara eylem süreci hakkında bilgi vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Er gazi ve er şehit ailelerinin Güvenpark'ta sürdürdüğü eylem devam ediyor.