Şehit eşi, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü yaş pastayla kutladı - Son Dakika
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Şehit eşi, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü yaş pastayla kutladı

Şehit eşi, FETÖ elebaşı Gülen\'in ölümünü yaş pastayla kutladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde babası ve eşi şehit, iki kız kardeşi de gazi olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü yaş pastayla kutladı.

22.10.2024 17:48
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde babası ve eşi şehit, iki kız kardeşi de gazi olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü yaş pastayla kutladı.

Gürs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un kahramanlık mücadelesinin adı olduğunu söyledi.

O kahramanların canları pahasına 15 Temmuz gecesi vatan, millet ve bayrak için dışarı çıktığını ifade eden Gürs, "Başka çocuklar yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan şehitlerimiz, gözünüz arkada kalmasın. Bizim Elif gibi dimdik duran, vatanını, milletini her daim koruyan bir dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var." diye konuştu.

Gülen'in ölümünü duyar duymaz, annesini aradığını anlatan Gürs, "Şehitlerimiz çok güzel yerlerde. Onlar çok mutlular. Peygamber Efendimize komşular inşallah. Acımızı yaşayan insanlar olarak, kalanlara çok zor. Annem de ben de şehit eşiyim. Hemen annemi arayıp, bu müjdeyi vermek istedim. Özellikle ilk onunla paylaştım." ifadelerini kullandı.

"Kendisi için zebanilerle buluşma vakti"

Gürs, Gülen'in layık olduğu yerde can verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi zaten bizim için ölmüştü. O gece şehitlerimiz, gazilerimiz, kahramanlarımız isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı. Bu insanları ise tarih leş olarak yazacak. Şimdi de kendisi için zebanilerle buluşma vakti. İninde geberdi. O yüzden ben buna eceliyle ölmek demiyorum. Onuruyla, şerefiyle bu dünyadan ayrılan insanlara karşı, ininde yaşayan ve bence zaten çoktan ölen bir kişi şimdi bedenini teslim etti. Bundan sonraki süreçte de Rabbimin takdiriyle gerekli cezayı alacak."

Bilge Gürs, "Bizim dirimiz gazi, ölümüz şehittir. Hainlerin dirisi kalleş, ölüsü leştir. İyi ki geberdin." sözlerinin ardından, üzerinde "İyi ki geberdin soysuz. 15.07.2016" yazılı yaş pastanın mumlarını üfledi.

Yaş pastanın normalde doğum günü ve mutlu anları kutlamak için üflendiğini aktaran Gürs, "Bir elebaşının ölümü üzerine böyle bir kutlama yaptım." dedi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit eşi, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü yaş pastayla kutladı - Son Dakika


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