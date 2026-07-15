Şehit Polis Gülşah Güler'in Yeğenine Özel Harekat Üniforması - Son Dakika
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Şehit Polis Gülşah Güler'in Yeğenine Özel Harekat Üniforması

Şehit Polis Gülşah Güler\'in Yeğenine Özel Harekat Üniforması
15.07.2026 12:05
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Marmaris'te 15 Temmuz anma programında, şehit Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler'in 10 yaşındaki yeğeni Gülşah Güler'e üniforma hediye edildi. Küçük Gülşah, halası gibi polis olma hayalini dile getirdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Programı'nda duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikte, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Polis Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler'in yeğeni Gülşah Güler'e (10), Özel Harekat polisi üniforması hediye edildi.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Program düzenlendi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarıyla Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler'in yeğeni Gülşah Güler'e Özel Harekat polisi üniforması hediye etti. Gülşah Güler, Karaman'a teşekkür ederek üniformayı severek giyeceğini söyledi. Güler, halası gibi başarılı bir polis olmak istediğini belirtti. Programda duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: DHA

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