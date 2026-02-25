Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor.

25.02.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir’de görev uçuşu sırasında F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenazesi aile evine getirildi. İbrahim Bolat'ın ağabeyi Mustafa Kemal Bolat, “Çocukluktan beri hayali pilot olmaktı. Hayalin gerçekleştirdi ama daha hedefleri vardı. Gerçekleştiremedi” dedi.

(İZMİR) - Balıkesir'de görev uçuşu sırasında F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenazesi aile evine getirildi. İbrahim Bolat'ın ağabeyi Mustafa Kemal Bolat, "Çocukluktan beri hayali pilot olmaktı. Hayalin gerçekleştirdi ama daha hedefleri vardı. Gerçekleştiremedi" dedi.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 41 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Bolat'ın cenazesi, Balıkesir Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası uçakla İzmir Çiğli Evka2 Mahallesi'nde bulunan aile evine getirildi. Evin önünde yapılan cenaze töreninde dua okundu. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze namazı için Beşikçioğlu Camisi'ne gönderildi. Cenaze töreninde annesi Şehriban Bolat, babası Yusuf Bolat, ağabeyleri Mustafa Kemal ve Hüseyin Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat, kızı Nil Bolat ile aile yakınları ve komşuları yer aldı.

"Vatan sağ olsun"

İbrahim Bolat'ın ağabeylerinden Hüseyin Bolat, "Vatanını ve milletini seven bir insandı. Bu durumda söylenebilecek bir şey bulamıyor insan. Vatan sağ olsun diyelim" dedi.

"Çocukken hayali pilot olmaktı"

Şehidin ağabeyi Mustafa Kemal Bolat ise "Kardeşimiz ailemizin gururuydu. Görevini de çok severek yapan bir subaydı. Çocukluktan beri hayali pilot olmaktı. Hayalin gerçekleştirdi ama daha hedefleri vardı. Gerçekleştiremedi" diye konuştu.

Şehit Bolat, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Güncel, Pilot, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor. - Son Dakika

Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:59:52. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.