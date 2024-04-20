Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehadetinin 2'nci yıldönümünde anıldı
BURSA - Bursa'da cezaevi otobüsüne yapılan bombalı saldırıldı şehit olan Cengiz Yiğit şehadetinin 2'inci yıldönümde Uluyol Adliyesi'nde anıldı.
20 Nisan 2022'de Mudanya Caddesi üzerinde cezaevi aracına düzenlenen bombalı saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı. Cengiz Yiğit şehadetinin 2'inci yıldönümünde Uluyol Adliyesi'nde düzenlenen programda anıldı. Programa, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve cezaevi infaz koruma memurları katıldı.
Şehit Cengiz Yiğit'in ailesine sahip çıkacağını belirten Ramazan Solmaz "Bugün burada cesaret ve fedakarlıkla görevini yerine getirirken Bursa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu servis aracına düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit'i anmak ve aynı saldırıda yaralanan infaz koruma memuru arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunmak için bir araya geldik. Şehit infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit meslektaşlar ve amirleri arasında mesleğine olan bağlılığı ve hizmetleriyle tanınan bir infaz koruma memuruydu. Cezaevlerinde huzur ve düzenin sağlanması, görevini üstlenirken en zor zamanlarda dahi görevini kararlılıkla yerine getirdi. Ancak görev yerine giderken servis aracına düzenlenen hain bir saldırıda şehit oldu. Yine aynı saldırıda 22 personelimiz de yaralandı. Ancak biz biliyoruz ki hiçbir terör saldırısı adalete, hukuk birliğimize ve beraberliğimize olan inancımızı zedelemeyecektir. Burada sadece acıyı paylaşmak için toplanmadık. Aynı zamanda şehidimizin emanetine sahip çıkmak için de buradayız. İnfaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit ve onun gibi nice şehitlerimizin adını yaşatmak ve yaptıkları fedakarlıkları unutmamak bizim en önemli görevimizdir" dedi.
Yeri geldi Çanakkale Harbinde 250 bin kişiyi şehit verdik. Yeni yeri geldi dosyasının başında yargılama görevini yerine getirmeye çalışırken Selim Kiraz oldu. Yeri geldi görevini yerini getirmeye giderken ismi Cengiz Yiğitoğlu. Biz bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz. Şehitlerimize yüreğimizde canlı tutacağız. Biz inşallah bugünlerde, bu anma günlerinde şehitlerimizi unutmayacağımızı göstereceğiz" diye konuştu.
Burada rahat bir şekilde nefes alıp veriyorsak şehitlerimiz sayesinde olduğunu ifade eden Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, "Bunları anmak, unutmamak lazım. Unutturmamak lazım. Acıyı paylaşmak lazım. Çünkü bu acı sadece şehidimizin yakınlarının acısı değil. Bu acı bizim, milletimizin acısı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir görevidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir görev olmakla birlikte aziz Türk milletimizin de bir görevidir. Cengiz Yiğit kardeşimizin şehidimizin emanetleri başımızın üstündedir. ve başımız üzerinde olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.
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