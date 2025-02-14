Şehit İtfaiyeci Furkan Sayın İçin İmamoğlu'nun da Katılımıyla Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Şehit İtfaiyeci Furkan Sayın İçin İmamoğlu'nun da Katılımıyla Tören Düzenlendi

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Esenler’de geçen gece yarısı çıkan yangına müdahale ettiği sırada yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın için görev yaptığı Bağcılar Grup İtfaye Amirliği’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların fedakârca mesleklerine adanmışlıklarını her zaman hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun” dedi.

14.02.2025 16:26  Güncelleme: 17:18
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(İSTANBUL) Esenler'de geçen gece yarısı çıkan yangına müdahale ettiği sırada yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın için görev yaptığı Bağcılar Grup İtfaye Amirliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların fedakarca mesleklerine adanmışlıklarını her zaman hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun" dedi.

Önceki gece yarısı Esenler'de çıkan yangına müdahale ettiği sırada yüksekten düşerek şehit olan Furkan Sayın için görev yaptığı Bağcılar Grup İtfaye Amirliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sayın'ın ailesi, mesai arkadaşlarının yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi itfaiye aracıyla tören alınana getirildi.

Saygı duruşu ve dualarla başlayan törende konuşan İmamoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Furkan kardeşimiz bizim asil teşkilatımız; itfaiye teşkilatımızın çok değerli çalışanlarından. İtfaiye çalışanlarımızın mesleğine baktığında belki de dünyada çok özel bir yere konumlanması gereken bir meslek. Bu mesleği tercih etmek bile büyük bir cesaret ışığıdır. Bu cesur kardeşimiz gibi binlerce yol arkadaşımız, itfaiye teşkilatında insanlarımızın canını kurtarmak için canı pahasına mücadeleyi veren çok özel insanlar. Ama ne yazık ki, insanların hayatını kurtarmak için mücadele verirken Furkan Sayın Kardeşimizin şehit olduğu haberini aldık" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız"

Şehit itfaiye erinin ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen İmamoğlu, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Kendilerini nasıl fedakarca mesleklerine adadıklarını asla unutmayacağız. Dualarımız onlarla. İnşallah bundan sonra öyle haberler almayız. Çok üzüntülüyüz. Yaradana sığınırız bu tür anlarda ve 'Allah'ım bütün evlatlarımızı, bütün çalışma arkadaşlarımızı koru' diye. Çok üzgünüz. Tekrar ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Şehit İtfaiye Eri Furkan Sayın'ın cenazesi memleketi Kastamonu'ya uğurlandı. Sayın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde 15 Şubat Cumartesi günü öğle namazı müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehit İtfaiyeci Furkan Sayın İçin İmamoğlu'nun da Katılımıyla Tören Düzenlendi - Son Dakika


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