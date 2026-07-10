Şehit Astsubay Ergün'ün Ailesine Şehadet Belgesi Verildi - Son Dakika
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Şehit Astsubay Ergün'ün Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

Şehit Astsubay Ergün\'ün Ailesine Şehadet Belgesi Verildi
10.07.2026 13:02
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Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün ailesine "şehadet belgesi" verildi.

Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün ailesine "şehadet belgesi" verildi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Ergün'ün babaevini ziyaret etti.

Şehidin babası Abdullah Ergün'e "şehadet belgesi"ni takdim edeen Sarıibrahim, aileye tekrar başsağlığı diledi.

Sarıibrahim, ailenin sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Ergün'ün Ailesine Şehadet Belgesi Verildi - Son Dakika

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