Şehit Jandarma Er Ali Topkaraoğlu, Kabri Başında Anıldı

Şehit jandarma er Ali Topkaraoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
Mardin'de 1969 yılında şehit olan Ali Topkaraoğlu için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından Kaymakam Uğur Ünsal ve katılımcılar tarafından şehitlikte bulunan şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Kaymakam Ünsal, şehidin annesine Türk bayrağı hediye etti.
Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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