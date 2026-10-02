Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın adı Şırnak'ta açılan kütüphaneye verildi - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın adı Şırnak'ta açılan kütüphaneye verildi

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş\'ın adı Şırnak\'ta açılan kütüphaneye verildi
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Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın adı Cizre Atatürk Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın adı Cizre Atatürk Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki okulda oluşturulan kütüphaneye, 2 yıl önce Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın adı verildi.

Kütüphanenin açılışına Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, İlçe Müftüsü Mehmet Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Müftüsü Özdemir'in okuduğu duanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Şube Müdürü Gayirinal, şehitlerin adının eğitim kurumlarında yaşatılmasının genç nesillerin milli ve manevi şuurla yetişmesinde büyük önem taşıdığını belirtti.

Gayirinal, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş adına hizmete giren bu modern kütüphanenin, öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmesine, akademik başarılarını artırmasına ve araştırma kültürünü benimsemesine önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde 30 Nisan 2024'te askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın adı Şırnak'ta açılan kütüphaneye verildi - Son Dakika
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