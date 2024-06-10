Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, Bitlis'te anıldı - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, Bitlis'te anıldı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, Bitlis\'te anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016'da terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, şehadetinin 8. yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

10.06.2024 17:12
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016'da terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, şehadetinin 8. yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programın ardından, Kırklar Mahallesi'nde yapılan ve şehit Ardıç'ın adının verilmesi planlanan Aile Sağlık Merkezinde de anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Batuhan Bingöl, şehit Ardıç'ı anmak için bir arada olduklarını söyledi.

Bingöl, "Bu toprakları bizlere hediye eden vatanı, bayrağı, milleti uğruna canlarını feda eden kıymetli şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Tamamlandıktan sonra bu binada 3 bin hemşerimize ilk basamak sağlık hizmetini vermek nasip olacak. Bu hizmet, şehidimizin adının verileceği binada verilecek." dedi.

Şehidin babası Mürsel Ardıç da sağlık merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okunan duanın ardından katılımcılar sağlık merkezini gezdi.

Programa Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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