Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş Uğurlandı
Tokat'ta meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri tarafından hüzünle anılan Kızılateş, askeri onurla defnedildi. Törende yer alan yetkililer, şehidin fedakarlığını ve vatanseverliğini vurgulayarak, ülke savunması için verdiği mücadeleye olan minnetlerini belirttiler.
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10.09.2024 01:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş Uğurlandı - Son Dakika