Şehit kızı Melis Nare Ceylan'ı okulun ilk gününde polisler yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Şehit kızı Melis Nare Ceylan'ı okulun ilk gününde polisler yalnız bırakmadı

Şehit kızı Melis Nare Ceylan\'ı okulun ilk gününde polisler yalnız bırakmadı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, birinci sınıfa başlayan şehit kızı Melis Nare Ceylan'a, okulun ilk gününde eşlik etti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, birinci sınıfa başlayan şehit kızı Melis Nare Ceylan'a, okulun ilk gününde eşlik etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2021 yılında "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu şehit olan Alaçamlı polis memuru Yusuf Ceylan'ın 6 yaşındaki kızı Melis Nare, Cumhuriyet İlkokulunda birinci sınıfa başladı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melis Nare'yi evinden alarak polis otosuyla okuluna götürdü. Polis ekipleri, küçük kıza okul yolculuğunda eşlik ederek sınıfına kadar yanında oldu.

Okulda düzenlenen programda ise Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, öğrencilerle ve şehit çocuklarıyla bir araya geldi.

Protokol üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, onların sınıf ortamına uyum sağlamalarına yardımcı oldu.

Melis Nare'nin dedesi Nurettin Baş, AA muhabirine, şehit çocuklarının eğitim hayatlarının ilk gününde yalnız bırakılmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugünün kendileri için duygusal geçtiğini belirten Baş, "Bugün şehidimizin en küçük çocuğu ilkokul birinci sınıfa başladı. Emniyet ekiplerimiz evden alıp okula kadar eşlik ettiler. Kaymakamımız, belediye başkanımız, emniyet amirimiz, milli eğitim müdürümüz hep buradaydılar." dedi.

Duygulandığını ifade eden Baş, "Bizleri eğitimin ilk gününde yalnız bırakmayan bütün daire amirlerimize canıgönülden teşekkür ederim. Cenabıallah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bugün de böyle geçti. Çok duygulu oldu. Cenabıallah sonunu hayırlı eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit kızı Melis Nare Ceylan'ı okulun ilk gününde polisler yalnız bırakmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit kızı Melis Nare Ceylan'ı okulun ilk gününde polisler yalnız bırakmadı - Son Dakika
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