Şehit Komiser Cem Kerman 15. Yılında Anıldı

Tunceli'de 2011 yılında görevi başındayken terör saldırısı sonucu eşi Dilay Kerman ile şehit olan Komiser Cem Kerman, şehadetinin 15. yılında Edirne'deki kabri başında anıldı.

Buçuktepe Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Kerman'ın kabrine dua etti.

Sezer, törende şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek başsağlığı dileklerini iletti.

Törende, şehit Komiser Cem Kerman, şehit polis memuru Gökmen Şimşek ve tüm şehitler için dua edildi.