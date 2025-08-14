Şehit Mahsun Yeşildemir anısına okuduğu okulda kütüphane açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehit Mahsun Yeşildemir anısına okuduğu okulda kütüphane açıldı

Şehit Mahsun Yeşildemir anısına okuduğu okulda kütüphane açıldı
14.08.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in adını taşıyan kütüphane, okuduğu okulda açıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in adını taşıyan kütüphane, okuduğu okulda açıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in anısına, eğitim gördüğü Karaşeyh köyündeki okulda kütüphane kuruldu.

Yeşildemir'in adının verildiği, üniformasının ve fotoğraflarının yer aldığı anı köşesinin oluşturulduğu kütüphane, şehidin ailesi, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı'nın katıldığı programla açıldı.

Programda konuşan Karakaya, şehit Yeşildemir'e Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Karakaya, "Şehitler hiçbir zaman ölmez, daima diridir ve Peygamberimize komşudurlar. Şehidimizin adını okuduğu okula vermek için de çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Şehidin ağabeyi Şahin Yeşildemir ise "Bugün burada sadece bir kütüphane açmıyoruz. Kardeşimin adını, hayallerini bu kitaplara ve raflara emanet ediyoruz. Şehidimiz artık yalnızca anılarda değil, bu kütüphanede sayfalar çevrilirken ve çocuklarımız yeni bilgiler öğrenirken de anılacaktır." diye konuştu.

Baba Nevzat Yeşildemir de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Vali Ahmet Karakaya'ya ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılışın ardından Karakaya ve beraberindekiler, Yeşildemir'in kabrini ziyaret etti, düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kaynak: AA

Adilcevaz, Piyade, bitlis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Mahsun Yeşildemir anısına okuduğu okulda kütüphane açıldı - Son Dakika

Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki

14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:25
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 15:14:24. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Mahsun Yeşildemir anısına okuduğu okulda kütüphane açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.