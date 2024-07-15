Şehit Metin Arslan'ın Kardeşleri Acılarını Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Metin Arslan'ın Kardeşleri Acılarını Ziyaret Ediyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan ablası, kardeşinin kabrini sık sık ziyaret ederek acılarını hafifletmeye çalışıyor. Kardeşler, darbe girişimini televizyondan öğrendiklerini ve Metin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı durduğunu belirtti. Aile, Metin'in kahramanlığından gurur duyduklarını ve üzgün olduklarını ifade etti.

15.07.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan iki ablası, acılarını bir nebze hafifletmek için sık sık kardeşlerinin kabrini ziyaret ediyor.

Kardeşlerinin Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Fatma Ataman, AA muhabirine, darbe girişimini evlerinde televizyondan öğrendiklerini, kardeşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dışarı çıkarak darbecilere karşı durduğunu söyledi.

Olay gecesini anlatan Ataman, "Biz de o gün akşam herkes gibi televizyondan öğrendik, izledik. Bütün köprülerin tutulduğunu gördük. Metin ile konuştuk, telefonlaştık fakat gece 12'den sonra haber alamadık. Daha sonra kardeşimin vefat ettiğini öğrendik." diye konuştu.

Ataman, kardeşiyle gurur duyduklarını vurgulayarak,"Kardeşimle birlikte biz aileyi kaybettik. Bir sene sonra anneyi, 3 sene sonra babayı kaybettik. 8 yıl oldu. Kardeş bizim kardeşimiz, anne bizim annemiz, baba bizim babamız ama şehit, Türkiye'nin şehidi. Çok gurur verici bir duygu. Karabük'ten 15 Temmuz'da ülkeyi savunacak, milletin iradesini ön plana çıkartacak bir kardeş çıktığı için çok gururluyuz. Üzüldük ama gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Nurcan Arslan da kardeşini kaybettikleri için üzgün, gösterdiği kahramanlık dolayısıyla gururlu olduklarını ve yetkililerin de kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darbe Girişimi, Metin Arslan, 15 Temmuz, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Metin Arslan'ın Kardeşleri Acılarını Ziyaret Ediyor - Son Dakika


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:23:44. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Metin Arslan'ın Kardeşleri Acılarını Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement