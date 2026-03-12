Şehit Mezarlığına Bayram Öncesi Temizlik - Son Dakika
Şehit Mezarlığına Bayram Öncesi Temizlik

Şehit Mezarlığına Bayram Öncesi Temizlik
12.03.2026 16:19
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Sülüklü Mezarlığı'ndaki Trabzon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte çevre düzenlemesi ve temizlik yapan ekibe, Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

Ortahisar Sosyal Hizmet Müdürü Fatma Meydan Aktaş, vatanın birliği ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Aktaş, "Şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Her biri mana ile yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakarlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedi nişanesidir." dedi.

Dualarla tamamlanan programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanı Köksal Saral, şehit aileleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Ortahisar, Trabzon, Güncel

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
