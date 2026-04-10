Şehit Mezarlığından Minyatür Heykel Çalan Şüpheli Yakalandı

10.04.2026 21:29
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un mezarından temsili minyatür komando heykelini çalan 46 yaşındaki B.D., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin heykel ile yürüdüğü anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından heykelin bulunması için çalışmalar sürüyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un mezarındaki temsili minyatür komando heykelini çalan şüpheli B.D., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, minyatür komando heykeliyle yürüdüğü anlar ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'ndeki şehitlikte meydana geldi. Şehit Tunahan Yavuz'un kabrine bıraktıkları temsili minyatür komando heykelinin yerinde olmadığını fark eden şehidin annesi, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede sanal medyada da paylaşılan olay üzerine ihbarı değerlendiren polis ekipleri, harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çaldığı belirlenen B.D. (46), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde çaldığı minyatür heykelle birlikte yürüdüğü anlar yer aldı. Çalınan heykelin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Komando, Mudanya, Piyade, Güncel, Bursa, Polis, Suç, Son Dakika

