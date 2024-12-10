Şehit oğlunu son yolculuğuna 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit oğlunu son yolculuğuna 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı

Şehit oğlunu son yolculuğuna \'Allah\'ım cennetine al\' diyerek uğurladı

ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutunun yanında gözyaşı döken Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi.

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Şehit İpek için merkeze bağlı Özyayla köyündeki Yukarı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, baba İkram, anne Sevgi ve eşi Bahar İpek ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende anne Sevgi İpek, oğlunun askeri montunu giydi.

'SENİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM'

Şehidin annesi Sevgi İpek ile eşi Bahar İpek, Türk bayraklı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Elinde oğlu ve gelininin fotoğrafını bulunduran Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi. Şehit eşi Bahar İpek ise "Ona nasıl veda ederim? Seni yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum, yanına geleceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Namazın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıldır görev yapan şehit İpek'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Astsubay Kıdemli Çavuş, Yerel Haberler, Hüseyin İpek, Helikopter, Nevşehir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit oğlunu son yolculuğuna 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı - Son Dakika


16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret pazarlığı başladı Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan’dan umut dolu sözler Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit oğlunu son yolculuğuna 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.