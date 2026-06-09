Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şehadetinin 9. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şehadetinin 9. Yılında Anıldı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şehadetinin 9. Yılında Anıldı
09.06.2026 15:48
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BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 9'uncu yılında memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 9'uncu yılında memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Törene katılan protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler, Yalçın'ın kabrine karanfil bıraktı. Programda konuşan baba Sadık Yalçın, başta kızı Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

İlçe Kaymakamı Furkan Duman da konuşmasında Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Kırkdilim Tünelleri'nden birine şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verilmesi yönünde teklifte bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şehadetinin 9. Yılında Anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şehadetinin 9. Yılında Anıldı - Son Dakika
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