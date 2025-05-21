Şehit Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz'un adı yaşadığı sokağa verildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz'un adı yaşadığı sokağa verildi

21.05.2025 18:31  Güncelleme: 18:35
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Şehit Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz'un adı yaşadığı sokağa verildi Şehidin babası kürsüde duygulu anlar yaşadı Malatya'da 2020 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz'un adı Erzurum'da yaşadığı sokağa verildi.

Şehit Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz'un adı yaşadığı sokağa verildi

Şehidin babası kürsüde duygulu anlar yaşadı

ERZURUM - Malatya'da 2020 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz'un adı Erzurum'da yaşadığı sokağa verildi.

Şehit Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz'un babası Abdulgani Toppuz ve anne Züleyha Toppuz'un da katıldığı törende zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı, şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi ve babası çocuklarının isimlerinin yaşadıkları mahallede yaşatılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Açılış için kürsüye çıkan baba Abdulgani Toppuz duygulanınca konuşamadı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada şehitlerin ve onlarının ailelerinin birer kıymetli emanet olduğunu vurgulayarak, "Vatanımız uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Muhammet Çağrı Toppuz'un aziz hatırasını yaşatmak adına, ismini verdiğimiz sokağımızın açılış programına katıldık. Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, onların adlarını yaşatmak bizler için bir vefa değil, bir görevdir. Ruhun şad, mekanın cennet olsun kahraman evladımız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şehit Muhammet Çağrı Toppuz'un adının verildiği sokak için kurdele kesimi yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şehit Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz'un adı yaşadığı sokağa verildi - Son Dakika

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