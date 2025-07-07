Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı\'nın Cenazesi Memleketine Getirildi

Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın naaşı, askeri uçakla önce Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Şehit Özkanlı'nın cenazesi, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, ailesi, yakınları ve askeri erkan tarafından karşılandı. Uçaktan alınan şehit Özkan'nın cenazesi daha sonra baba ocağı Ortaköy ilçesine götürülerek morga kondu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkanlı'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ortaköy ilçesinde düzenlenecek askeri tören sonrası Namlıkışla Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,