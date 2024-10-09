Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in adı Mersin'de kütüphanede yaşatılacak

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in adı, mezun olduğu Mersin'in Erdemli ilçesindeki liseye yaptırılan kütüphaneye verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şahin'in Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda şehit olduğunu hatırlatan Pehlivan, "Bizlere düşen şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak, şehitlerimizi unutmamak, unutturmamaktır. Biliyorsunuz şehitlerimizin isimleri eğitim kurumlarımıza da veriliyor. Bugün de şehidimiz Halil Şahin'in öğrencisi olduğu okulundaki kütüphaneye ismini veriyoruz. Bu okul var olduğu sürece bu kütüphanede var olacak ve şehidimizin ismiyle anılacak." diye konuştu.

Pehlivan, kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene çocukları Yağmur ve Bircan ile katılan şehidin eşi Deniz Şahin de eşinin adının yaşatılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dualar okundu ve ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Vali Pehlivan, kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.