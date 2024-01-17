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Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın Oğlu Yunus Emre'nin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın Oğlu Yunus Emre'nin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

İstanbul'da 11 yıl önce trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın 12 yaşına giren oğlu Yunus Emre Bayın için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Polis ekipleri, Yunus Emre'nin okuluna giderek pastayı kesti ve doğum gününü kutladı.

Şehit Polis Memuru Emrah Bayın\'ın Oğlu Yunus Emre\'nin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
17.01.2024 - 13:53,
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İSTANBUL'da 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın 12 yaşına giren oğlu Yunus Emre Bayın için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Evli ve 1 çocuk babası polis memuru Emrah Bayın, 2 Haziran 2013 günü, görev dönüşü E-5 kara yolunun Kartal yönündeki Maltepe Kadir Has Lisesi önünde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Bayın, kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Bayın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Eşi Zeynep Bayın da oğlu Yusuf Emre ile şehit polisin ailesinin yanına yerleşti.

12 yaşına giren şehidin oğlu Yusuf Emre için bugün İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Polis ekipleri doğum gününü kutlamak için Yunus Emre Bayın'ın öğrenim gördüğü okuluna giderek, sınıfta 'İyi ki doğdun Yunus Emre' yazan pastayı kesti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın Oğlu Yunus Emre'nin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın Oğlu Yunus Emre'nin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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