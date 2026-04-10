Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi kütüphaneye verildi

10.04.2026 17:06
TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) adının taşıdığı kütüphanenin açılışı yapıldı.

İstanbul Ümraniye'de 2 yıl önce Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısının yaşatılmasını isteyen annesi Nurgül Yağlı'nın talebi üzerine PTT Çalışanları Dayanışma Derneği harekete geçti. Sivas Dernekler Federasyonu ile yapılan iş birliğiyle TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda bir kütüphane kurulmasına karar verildi. Binlerce kitap ile donatılan kütüphanenin açılışı Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve şehit ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

'BİNLERCE GENCİMİZİN KAHRAMANIDIR'

Kütüphaneye ilişkin bilgi veren PTT Çalışanları Derneği Başkan Yardımcısı Ceyhun Konak, "Bugün yiğitlerin harman olduğu yerde hem derin bir hüznü hem de tarifsiz bir gururu aynı anda yaşamaktayız. Kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz kızımız bu vatanın huzuru ve güvenliği için canını siper ederek şehadet şerbetini içti. Bugün burada açılışını yaptığımız kütüphane ona ona minnet borcumuzun sadece küçük bir nişanesidir. Şehit kızımız artık sadece ailesinin değil, bu kütüphanede okuyacak devletine ve milletine faydası olacak binlerce gencimizin de artık ablası ve kahramanıdır. Onun cesareti bu raflardaki kitaplar gibi nesilden nesile aktarılacaktır" dedi.

Vali Yılmaz Şimşek, şehidin ailesi ve beraberindekiler açılışın ardından kütüphaneyi gezdi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

