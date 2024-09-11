Şehit Polis Yakup Sürücü'ye Dualarla Vefa - Son Dakika
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Şehit Polis Yakup Sürücü'ye Dualarla Vefa

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Şehit Polis Memuru Yakup Sürücü'ye vefa Şehit babası İbrahim Sürücü: "Bir Yakup yitirdim, bin Yakup kazandım" 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Yakup Sürücü için memleketi Erzurum'da Mevlid-i Şerif okutuldu,...

11.09.2024 02:25  Güncelleme: 02:30
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Şehit Polis Memuru Yakup Sürücü'ye vefa

Şehit babası İbrahim Sürücü: "Bir Yakup yitirdim, bin Yakup kazandım"

ERZURUM - 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Yakup Sürücü için memleketi Erzurum'da Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Erzurum İl Müftülüğü'nün katkılarıyla, 15 Temmuz 2016'da vatanı için canını feda eden kahraman Polis Memuru Yakup Sürücü anısına düzenlenen mevlit programı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Mevlit programı, Erzurum Pasinler Yiğit Pınar Mahallesi'nde yapıldı. Programa Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi başta olmak üzere protokol üyeleri, şehidin ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar şehidin mübarek ruhuna dualar okudu, milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını veren tüm kahramanlar rahmetle anıldı. Şehit yakınları ile şehit ve gazi derneklerinin de katıldığı programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün koruma ve bakımı altında bulunan 285 çocuk ve Kur'an Kursu öğrencileri de yer aldı. Program kapsamında, şehidin hatırası yad edilerek, Erzurum halkının bir araya geldiği anlamlı buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Polis Memuru Yakup Sürücü İbrahim Sürücü, şehit babası olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, "Ülkemiz bir 15 Temmuz geçirdi. Rabbim benden belki bir Yakup aldı ama on binlerce Yakup verdi. Vatan sağ olsun. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Canımla, malıma, her şeyimle vatanımın yanındayım" dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ve kurum amirlerinin katıldığı programda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için en değerli varlıkları olan canlarını feda ettiler. Aziz şehidimiz Yakup Sürücü'yü ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin birliğine ve beraberliğine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemini vurgulamak istiyorum," dedi. Program, İl Müftü Vekili Sebahattin Erdoğdu tarafından yapılan dua ve okunan mevlit ile son buldu. Şehit Polis Memuru Yakup Sürücü ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet dilenerek, milletimizin aziz şehitlerine olan minneti bir kez daha ifade edildi. Erzurum Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü 'nün organizasyonunda gerçekleşen programda, katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Kaynak: İHA

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