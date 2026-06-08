Şehit polis Mustafa Karapınar'ın adı kütüphanede yaşatılıyor - Son Dakika
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Şehit polis Mustafa Karapınar'ın adı kütüphanede yaşatılıyor

Şehit polis Mustafa Karapınar\'ın adı kütüphanede yaşatılıyor
08.06.2026 20:49
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde, şehit özel harekat polisi Mustafa Karapınar adına Cumhuriyet Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, şehit özel harekat polisi Mustafa Karapınar adına Cumhuriyet Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

İlçedeki okulda, "Kahramanın Gölgesinde Bir Kütüphane Projesi" kapsamında kurulan kütüphaneye, geçen yıl Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan 28 yaşındaki özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın adı verildi.

Kütüphanenin açılışı için okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak'ın 81 il arasında en huzurlu illerden biri olduğunu belirterek, bunun vatan uğruna canlarını feda eden şehitler sayesinde sağlandığını söyledi.

Şırnak'ın çok sayıda şehit verdiğini belirten Ekici, "Bu topraklarda vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması için gerekirse hepimiz bedel ödemeye devam edeceğiz." dedi.

Ekici, şehit polis Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da şehit olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bugün de şehidimizin adına kütüphane açılışı yapıyoruz. Babasının adına da bugün Şırnak merkezde bir açılış yapıldı. Baba ve oğul şehit olan polislerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Uludere'de açılışını yapacağımız kütüphanede çocuklarımız yetişecek. Buralardan daha çok mühendis, öğretmen, doktor ve avukat yetiştireceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da kütüphanenin şehidin hatırasını yaşatacak anlamlı bir eser olduğunu belirterek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua edilerek, kütüphanenin açılışı yapıldı.

Törene, şehit polis memuru Mustafa Karapınar'ın annesi Fatma Karapınar, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, özel harekat polisleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit polis Mustafa Karapınar'ın adı kütüphanede yaşatılıyor - Son Dakika

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