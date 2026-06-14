Şehit Polis Tayfun Baş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Polis Tayfun Baş Son Yolculuğuna Uğurlandı

14.06.2026 20:39
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ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIMuğla'da, KADES uygulaması ihbarına gittiği adreste silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından polis eskortu eşliğinde Denizli'ye getirildi.

ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muğla'da, KADES uygulaması ihbarına gittiği adreste silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından polis eskortu eşliğinde Denizli'ye getirildi. Şehit polis memuru Tayfun Baş için Müftü Ahmet Hulusi Camisinde cenaze töreni yapıldı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Aydın Valisi Osman Varol, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Emniyet Müdürleri ve il Jandarma Komutanları, şehidin babası Bilal Baş, annesi Saniye Baş, polis eşi Özlem Baş, kızı Ayseren Baş, protokol üyeleri, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı. Şehit polisin eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehit polisin özgeçmişi okundu. İkindi namazına takiben cenaze namazının kılınmasının ardından şehit polisin cenazesi Asri Mezarlıktaki polis şehitliğine defnedildi.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Polis Tayfun Baş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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