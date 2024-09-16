Şehit Polisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Sakarya'da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve "görev şehidi sayılan" polis memuru Olgun Sandalcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünde mesai sonrası fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sandalcı'nın (39) Türk bayrağına sarılı cenazesi, polis mangası eşliğinde Kocaali Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hızar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, polisin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.???????